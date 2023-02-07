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Новий міністр оборони Данії пішов на лікарняний, щоб "відключитись" від справ

Вівторок, 7 лютого 2023, 08:08

Міністр оборони і віцепрем'єр-міністр Данії Якоб Еллеманн-Єнсен у понеділок заявив, що йде на лікарняний на невизначений термін, майже через два місяці після приходу до влади нового уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DR.

49-річний міністр сказав, що минулого тижня його ненадовго госпіталізували, одразу після повернення з України.

"Я хотів негайно повернутися до роботи. Але тепер, коли минуло кілька днів, я повинен усвідомити, що не готовий до цього", - написав він у Facebook.

"Я був надзвичайно зайнятий протягом тривалого часу. Зараз моє тіло посилає мені сигнал, що настав час зробити перерву, інакше все закінчиться погано", - сказав він.

"Суть в тому, що, за порадою мого лікаря, мені потрібно відключитися на деякий час і взяти відпустку. А потім я повернуся, коли буду готовий" – додав міністр.

Міністр економіки Троельс Лунд Поульсен замінить Еллеманна-Єнсена під час його відсутності, повідомили в уряді.

Його відсутність відбувається на тлі протестів данців проти планів уряду скасувати державне свято, щоб допомогти фінансувати оборонний бюджет на тлі війни в Україні.

Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен підтримала рішення Якоба Еллеманна-Єнсена.

"Я, безумовно, підтримую це рішення. Тому що, як пише сам Якоб, не можна бути батьком, міністром оборони і головою партії одночасно, якщо твоє здоров'я не в порядку" - сказала вона.

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Данія

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