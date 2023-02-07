Новый министр обороны Дании ушел на больничный, чтобы "отключиться" от дел

Министр обороны и вице-премьер-министр Дании Якоб Эллеманн-Енсен в понедельник заявил, что уходит на больничный на неопределенный срок, почти через два месяца после прихода к власти нового правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DR.

49-летний министр сказал, что на прошлой неделе его ненадолго госпитализировали, сразу после возвращения из Украины.

"Я хотел немедленно вернуться к работе. Но теперь, когда прошло несколько дней, я должен осознать, что не готов к этому", - написал он в Facebook.

"Я был чрезвычайно занят в течение длительного времени. Сейчас мое тело посылает мне сигнал, что пришло время сделать перерыв, иначе все закончится плохо", - сказал он.

"Суть в том, что, по совету моего врача, мне нужно отключиться на некоторое время и взять отпуск. А потом я вернусь, когда буду готов" - добавил министр.

Министр экономики Троэльс Лунд Поульсен заменит Эллеманна-Енсена во время его отсутствия, сообщили в правительстве.

Его отсутствие происходит на фоне протестов датчан против планов правительства отменить государственный праздник, чтобы помочь финансировать оборонный бюджет на фоне войны в Украине.

Премьер-министр Метте Фредериксен поддержала решение Якоба Эллеманна-Енсена.

"Я, безусловно, поддерживаю это решение. Потому что, как пишет сам Якоб, нельзя быть отцом, министром обороны и председателем партии одновременно, если твое здоровье не в порядке" - сказала она.