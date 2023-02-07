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У Сирії внаслідок землетрусу загинули понад 1440 людей

Вівторок, 7 лютого 2023, 08:47

Щонайменше 1,444 людини загинули в понеділок по всій Сирії після руйнівного землетрусу, епіцентр якого був на південному заході Туреччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hurriyet daily news.

На підконтрольних уряду територіях кількість жертв зросла до "1431 поранених і 711 загиблих в провінціях Алеппо, Латакія, Хама, Тартус", повідомило міністерство охорони здоров'я Сирії.

За даними рятувальної групи "Білі каски", щонайменше 733 людини загинули і понад 2100 отримали поранення в утримуваних повстанцями районах на північному заході країни.

Щонайменше 2 921 людина загинула і 15 834 отримали поранення в 10 провінціях Туреччини внаслідок двох сильних землетрусів, що сталися в південній частині країни.

Нагадаємо, рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. 

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Сирія стихійні лиха

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