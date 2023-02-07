Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Сирии в результате землетрясения погибли более 1440 человек

Вторник, 7 февраля 2023, 08:47

По меньшей мере 1,444 человека погибли в понедельник по всей Сирии после разрушительного землетрясения, эпицентр которого был на юго-западе Турции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hurriyet daily news.

На подконтрольных правительству территориях количество жертв возросло до "1431 раненых и 711 погибших в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Тартус", сообщило министерство здравоохранения Сирии.

По данным спасательной группы "Белые каски", по меньшей мере 733 человека погибли и более 2100 получили ранения в удерживаемых повстанцами районах на северо-западе страны.

По меньшей мере 2 921 человек погиб и 15 834 получили ранения в 10 провинциях Турции в результате двух сильных землетрясений, произошедших в южной части страны.

Напомним, рано утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В обед толчки повторились, вызвав новые разрушения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сирия стихийные бедствия

Статьи

Риши Сунаку добавили проблем: выдержит ли правительство Британии мощную забастовку

Какие последствия будет иметь самая массовая забастовка в Британии за последние более десяти лет? И переживет ли ее правительство Риши Сунака?
6 февраля 2023 — Олег Павлюк, Европейская правда

Принуждение к компромиссу: как Запад избавляет Сербию от российской зависимости

"Косовский компромисс", который продвигают ЕС и США, сможет в корне изменить баланс сил на Балканах, существенно ударив по интересам РФ (укр.)
6 февраля 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда

Интегрироваться в ЕС, не дожидаясь вступления: новая экономическая стратегия Украины

Пока продолжаются политические дискуссии по поводу переговоров о вступлении, мы работаем над системной экономической интеграцией Украины и ЕС (укр.)
6 февраля 2023 — Юлия Свириденко, первый вице-премьер, министр экономики Украины