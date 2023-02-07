В Сирии в результате землетрясения погибли более 1440 человек

По меньшей мере 1,444 человека погибли в понедельник по всей Сирии после разрушительного землетрясения, эпицентр которого был на юго-западе Турции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hurriyet daily news.

На подконтрольных правительству территориях количество жертв возросло до "1431 раненых и 711 погибших в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Тартус", сообщило министерство здравоохранения Сирии.

По данным спасательной группы "Белые каски", по меньшей мере 733 человека погибли и более 2100 получили ранения в удерживаемых повстанцами районах на северо-западе страны.

По меньшей мере 2 921 человек погиб и 15 834 получили ранения в 10 провинциях Турции в результате двух сильных землетрясений, произошедших в южной части страны.

Напомним, рано утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В обед толчки повторились, вызвав новые разрушения.