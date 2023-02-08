Зеленський проведе зустріч з прем'єркою Італії на полях саміту ЄС - ЗМІ
Середа, 8 лютого 2023, 19:09
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у четвер у Брюсселі на полях позачергового засідання Європейської ради.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на джерело в уряді.
Мелоні минулого тижня заявила, що відвідає Київ до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії, тобто до 24 лютого.
Зеленський у середу перебуває з візитом у Великій Британії, де він провів переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, виступив у парламенті та відвідає українських військових, які навчаються у Британії.
Після візиту до Лондона у середу ввечері Зеленський поїде до Парижа, де зустрінеться з президентом Франції та канцлером Німеччини.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.