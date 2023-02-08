Зеленський проведе зустріч з прем'єркою Італії на полях саміту ЄС - ЗМІ

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у четвер у Брюсселі на полях позачергового засідання Європейської ради.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на джерело в уряді.

Мелоні минулого тижня заявила, що відвідає Київ до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії, тобто до 24 лютого.

Зеленський у середу перебуває з візитом у Великій Британії, де він провів переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, виступив у парламенті та відвідає українських військових, які навчаються у Британії.

Після візиту до Лондона у середу ввечері Зеленський поїде до Парижа, де зустрінеться з президентом Франції та канцлером Німеччини.