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Зеленский проведет встречу с премьером Италии на полях саммита ЕС - СМИ

Среда, 8 февраля 2023, 19:09

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Брюсселе на полях внеочередного заседания Европейского совета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Мелони на прошлой неделе заявила, что посетит Киев до первой годовщины полномасштабного вторжения России, то есть до 24 февраля.

Зеленский в среду находится с визитом в Великобритании, где он провел переговоры с премьер-министром Риши Сунаком, выступил в парламенте и посетит украинских военных, которые учатся в Британии.

После визита в Лондон в среду вечером Зеленский поедет в Париж, где встретится с президентом Франции и канцлером Германии.

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Зеленский Италия

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