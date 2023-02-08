Зеленский проведет встречу с премьером Италии на полях саммита ЕС - СМИ

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Брюсселе на полях внеочередного заседания Европейского совета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Мелони на прошлой неделе заявила, что посетит Киев до первой годовщины полномасштабного вторжения России, то есть до 24 февраля.

Зеленский в среду находится с визитом в Великобритании, где он провел переговоры с премьер-министром Риши Сунаком, выступил в парламенте и посетит украинских военных, которые учатся в Британии.

После визита в Лондон в среду вечером Зеленский поедет в Париж, где встретится с президентом Франции и канцлером Германии.