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Орбан перед самітом за участі Зеленського пообіцяв гуманітарну і фінансову підтримку України

Четвер, 9 лютого 2023, 11:35

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв подальшу і фінансову підтримку України, але наголосив, що Угорщина належить до мирного табору.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Важливий саміт ЄС сьогодні з президентом Володимиром Зеленським . Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!" - написав Орбан.

Нагадаємо, наприкінці січня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється на некеровану руїну.

За словами Орбана, мета Росії - перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз". За його словами, росіяни вже досягли успіху в цьому, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є "нічийною землею".

Він також сказав, що якщо українці перетнуть російський кордон із західною зброєю, "майбутнє буде настільки яскравим, що Заходу доведеться одягнути сонцезахисні окуляри".

Після цього МЗС України викликало угорського посла для пояснень.

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