Орбан перед самітом за участі Зеленського пообіцяв гуманітарну і фінансову підтримку України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв подальшу і фінансову підтримку України, але наголосив, що Угорщина належить до мирного табору.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Важливий саміт ЄС сьогодні з президентом Володимиром Зеленським . Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!" - написав Орбан.

Important #EUCO today with President @ZelenskyyUA . Hungary will continue to provide humanitarian and financial support to 🇺🇦. We support an immediate ceasefire in order to prevent the further loss of human lives. Hungary belongs to the peace camp!