Орбан перед саммитом с участием Зеленского пообещал Украине гуманитарную и финансовую поддержку

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал дальнейшую гуманитарную и финансовую поддержку Украине, но подчеркнул, что Венгрия принадлежит к мирному лагерю.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Важный саммит ЕС сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине. Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшую потерю человеческих жизней. Венгрия принадлежит к лагерю мира!" - написал Орбан.

Important #EUCO today with President @ZelenskyyUA . Hungary will continue to provide humanitarian and financial support to 🇺🇦. We support an immediate ceasefire in order to prevent the further loss of human lives. Hungary belongs to the peace camp! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 9, 2023

Напомним, в конце января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с журналистами в Будапеште изложил свою позицию относительно текущей ситуации российско-украинской войны, из которой следует, что он не верит в победу Украины и считает, что она постепенно превращается в неуправляемую руину.

По словам Орбана, цель России - превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе". По его словам, россияне уже преуспели в этом, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является "ничейной землей".

Он также сказал, что если украинцы пересекут российскую границу с западным оружием, "будущее будет настолько ярким, что Западу придется надеть солнцезащитные очки".

После этого МИД Украины вызвал венгерского посла для объяснений.