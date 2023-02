Орбан перед саммитом с участием Зеленского пообещал Украине гуманитарную и финансовую поддержку

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал дальнейшую гуманитарную и финансовую поддержку Украине, но подчеркнул, что Венгрия принадлежит к мирному лагерю.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Важный саммит ЕС сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине. Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшую потерю человеческих жизней. Венгрия принадлежит к лагерю мира!" - написал Орбан.

Important #EUCO today with President @ZelenskyyUA . Hungary will continue to provide humanitarian and financial support to 🇺🇦. We support an immediate ceasefire in order to prevent the further loss of human lives. Hungary belongs to the peace camp!