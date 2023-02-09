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Орбан перед саммитом с участием Зеленского пообещал Украине гуманитарную и финансовую поддержку

Четверг, 9 февраля 2023, 11:35

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал дальнейшую гуманитарную и финансовую поддержку Украине, но подчеркнул, что Венгрия принадлежит к мирному лагерю.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Важный саммит ЕС сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине. Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшую потерю человеческих жизней. Венгрия принадлежит к лагерю мира!" - написал Орбан.

Напомним, в конце января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с журналистами в Будапеште изложил свою позицию относительно текущей ситуации российско-украинской войны, из которой следует, что он не верит в победу Украины и считает, что она постепенно превращается в неуправляемую руину.

По словам Орбана, цель России - превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе". По его словам, россияне уже преуспели в этом, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является "ничейной землей".

Он также сказал, что если украинцы пересекут российскую границу с западным оружием, "будущее будет настолько ярким, что Западу придется надеть солнцезащитные очки".

После этого МИД Украины вызвал венгерского посла для объяснений.

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