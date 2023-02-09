Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Чехії перевіряють нерухомість, в якій живуть батьки міністра уряду Росії

Четвер, 9 лютого 2023, 17:15

Чеська влада почала розслідування щодо квартири в Карлових Варах, яка може належати батькам міністра просвіти Росії Сергєя Кравцова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČT24.

Сім'я Кравцова володіє в Чехії нерухомістю на десятки мільйонів крон. Його родичі також заснували в Карлових Варах компанію Ultra Computers, зареєстровану в будинку, де також живуть батьки Кравцова.

Мати російського міністра погодилась поговорити із ČT24 за відсутності відеозйомки. Вона каже, що її сім’я зробила все "відповідно до чеського законодавства", й додає, що їй подобається жити в Чехії.

Як зазначає ČT24, до 2010 року міністр просвіти РФ мав прізвище Браун, але після того змінив його на дівоче прізвище матері – Кравцов. Його батько, який зараз живе в Карлових Варах, був видатним радянським інженером, який працював над програмою створення космічного корабля "Енергія-Буран" – відповіддю СРСР  на американську програму Space Shuttle.

Подружжя Кравцових спілкується із сином лише по телефону і каже, що він не був у Карлових Варах останні кілька років. Його мати відмовилася відповідати на запитання про те, чи згодна вона з позицією сина, який підтримує російську агресію в Україні.

За словами чеського експерта з нерухомості Александра Домбровського, десятки російських політиків прямо чи опосередковано купували нерухомість у Чехії в минулому, особливо в 1990-х роках – одразу після розпаду СРСР.

Оскільки в Чехії немає реєстру власників нерухомості, чеська влада часто постає перед тим, що не має достовірних даних про те, хто саме володіє тим чи іншим майном.

Як повідомлялось раніше, уряд Чехії розглядає можливість скасувати низку рішень 1970-х років про передання в користування Росії деяких земель для дипломатичних цілей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія Росія

Статті

Зупинити наступні агресії: новий принцип світової безпеки, що просуває Україна

У сучасному міжнародному праві немає принципу превентивної допомоги державам, що перебувають під загрозою вторгнення.
9 лютого 2023 — Ерік Кучеренко, фахівець з міжнародного права

"Росія прагне знищити європейський шлях для всіх країн Євросоюзу. Ми цього не дозволимо"

Виступ президента України Володимира Зеленського на спеціальному пленарному засіданні Європарламенту.
9 лютого 2023 — Володимир Зеленський, президент України

Більше ніж просто кандидат: чим для ЄС був важливий саміт з Україною

Україна для ЄС стала чимось більшим, аніж кандидат у члени. Вона — ключовий фактор у регіоні, що впливає на безпеку ЄС і його позиціювання як геополітичного гравця.
9 лютого 2023 — Максим Панченко, "Інтерньюз-Україна"