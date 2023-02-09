У Чехії перевіряють нерухомість, в якій живуть батьки міністра уряду Росії

Чеська влада почала розслідування щодо квартири в Карлових Варах, яка може належати батькам міністра просвіти Росії Сергєя Кравцова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČT24.

Сім'я Кравцова володіє в Чехії нерухомістю на десятки мільйонів крон. Його родичі також заснували в Карлових Варах компанію Ultra Computers, зареєстровану в будинку, де також живуть батьки Кравцова.

Мати російського міністра погодилась поговорити із ČT24 за відсутності відеозйомки. Вона каже, що її сім’я зробила все "відповідно до чеського законодавства", й додає, що їй подобається жити в Чехії.

Як зазначає ČT24, до 2010 року міністр просвіти РФ мав прізвище Браун, але після того змінив його на дівоче прізвище матері – Кравцов. Його батько, який зараз живе в Карлових Варах, був видатним радянським інженером, який працював над програмою створення космічного корабля "Енергія-Буран" – відповіддю СРСР на американську програму Space Shuttle.

Подружжя Кравцових спілкується із сином лише по телефону і каже, що він не був у Карлових Варах останні кілька років. Його мати відмовилася відповідати на запитання про те, чи згодна вона з позицією сина, який підтримує російську агресію в Україні.

За словами чеського експерта з нерухомості Александра Домбровського, десятки російських політиків прямо чи опосередковано купували нерухомість у Чехії в минулому, особливо в 1990-х роках – одразу після розпаду СРСР.

Оскільки в Чехії немає реєстру власників нерухомості, чеська влада часто постає перед тим, що не має достовірних даних про те, хто саме володіє тим чи іншим майном.

Як повідомлялось раніше, уряд Чехії розглядає можливість скасувати низку рішень 1970-х років про передання в користування Росії деяких земель для дипломатичних цілей.