Чехія хоче розірвати договори про оренду Росією майна для "дипломатичних цілей"

Уряд Чехії розглядає можливість скасувати низку рішень 1970-х років про передання в користування Росії деяких земель.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK, про це в понеділок заявив міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський.

"Це набір постанов 1970-х років, коли (Чехословацька) соціалістична республіка ще надавала певні пільги Російській Федерації. Ми хочемо їх скасувати, і я звернуся з цим до уряду. Скажімо так, це один з часткових результатів роботи над переглядом відносин з Російською Федерацією", – зазначив він на пресконференції.

Інформацію про такий крок першим опублікував чеський журналіст Давід Клімеш, який посилався на внутрішній документ МЗС країни. З нього випливає, що йдеться про скасування рішень з 1970 по 1982 роки, коли Чехія передала у безоплатне користування нерухоме майно для дипломатичних цілей СРСР.

Відомство констатує, що земля використовується Росією не за призначенням, тому немає підстав продовжувати надавати її безоплатно й наділяти її привілеями відповідно до міжнародних конвенцій.

За даними Клімеша, йдеться не лише про приміщення посольства РФ у Празі, а й будівлі в містах Брно, Карлові Вари, а також на курортах. Загалом це трохи більш як 92 тисячі квадратних метрів площі.

"Деякі з об'єктів нерухомості навіть, очевидно, використовуються в комерційних цілях, і, таким чином, має місце необґрунтоване збагачення з боку Російської Федерації за рахунок безкоштовного використання землі всупереч початково визначеному призначенню", – йдеться у звіті МЗС Чехії.

Відносини Чехії з Росією загострились після того, як минулого року чеські спецслужби й слідчі виявили причетність російських розвідників до вибухів на складах боєприпасів у Врбетиці у 2014 році.

У травні 2022 року Ліпавський створив робочу групу, яка займалася питанням корекції майнових відносин щодо нерухомості, яка використовується Росією в Чехії. Група зосередилася на конкретизації нерухомості, її правовому статусі та способі її придбання російською стороною.