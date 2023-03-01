Міністр транспорту Греції йде у відставку після аварії на залізниці
Міністр транспорту та інфраструктури Греції Константінос Караманліс у середу оголосив про відставку після смертельного зіткнення двох потягів у центральній частині країни, в результаті якого загинули майже 40 людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
"Коли трапляється щось настільки жахливе, не можна продовжувати діяти так, ніби цього не сталося. Я вже багато років не займаюся політикою, але вважаю, що довіра громадян до політичної системи є невід'ємною частиною нашої демократії. Це називається політичною відповідальністю", – зазначив Караманліс.
Урядовець додав, що вважає свою відставку "прийняттям відповідальності за недоліки грецької держави і політичної системи протягом багатьох років".
Нагадаємо, потяг, у якому було близько 350 пасажирів, зіткнувся з товарним поїздом пізно ввечері у вівторок біля міста Лариса. Це наймасштабніша залізнична аварія в Греції за десятиліття.
За останніми даними, кількість загиблих у катастрофі складає 38. Поранення дістали 85 осіб, 72 з них госпіталізовані. Стан п’яти постраждалих дуже тяжкий.
Влада оголосила про триденну національну жалобу в країні у зв’язку з трагедією.
У зв’язку зі смертельним зіткненням потягів грецька поліція заарештувала начальника місцевої станції, який відповідав за подачу сигналу у вівторок пізно ввечері.