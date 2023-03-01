Министр транспорта Греции уходит в отставку после аварии на железной дороге

Министр транспорта и инфраструктуры Греции Константинос Караманлис в среду объявил об отставке после смертельного столкновения двух поездов в центральной части страны, в результате которого погибли почти 40 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Когда случается что-то настолько ужасное, нельзя продолжать действовать так, будто этого не произошло. Я уже много лет не занимаюсь политикой, но считаю, что доверие граждан к политической системе является неотъемлемой частью нашей демократии. Это называется политической ответственностью", - отметил Караманлис.

Чиновник добавил, что считает свою отставку "принятием ответственности за недостатки греческого государства и политической системы в течение многих лет".

Напомним, поезд, в котором было около 350 пассажиров, столкнулся с товарным поездом поздно вечером во вторник возле города Лариса. Это самая масштабная железнодорожная авария в Греции за десятилетие.

По последним данным, количество погибших в катастрофе составляет 38. Ранения получили 85 человек, 72 из них госпитализированы. Состояние пяти пострадавших очень тяжелое.

Власти объявили о трехдневном национальном трауре в стране в связи с трагедией.

В связи со смертельным столкновением поездов греческая полиция арестовала начальника местной станции, который отвечал за подачу сигнала во вторник поздно вечером.