Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Министр транспорта Греции уходит в отставку после аварии на железной дороге

Среда, 1 марта 2023, 16:52

Министр транспорта и инфраструктуры Греции Константинос Караманлис в среду объявил об отставке после смертельного столкновения двух поездов в центральной части страны, в результате которого погибли почти 40 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Когда случается что-то настолько ужасное, нельзя продолжать действовать так, будто этого не произошло. Я уже много лет не занимаюсь политикой, но считаю, что доверие граждан к политической системе является неотъемлемой частью нашей демократии. Это называется политической ответственностью", - отметил Караманлис.

Чиновник добавил, что считает свою отставку "принятием ответственности за недостатки греческого государства и политической системы в течение многих лет".

Напомним, поезд, в котором было около 350 пассажиров, столкнулся с товарным поездом поздно вечером во вторник возле города Лариса. Это самая масштабная железнодорожная авария в Греции за десятилетие.

По последним данным, количество погибших в катастрофе составляет 38. Ранения получили 85 человек, 72 из них госпитализированы. Состояние пяти пострадавших очень тяжелое.

Власти объявили о трехдневном национальном трауре в стране в связи с трагедией.

В связи со смертельным столкновением поездов греческая полиция арестовала начальника местной станции, который отвечал за подачу сигнала во вторник поздно вечером.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция инциденты

Статьи

Вернуть Крым – реально. Как Запад меняет отношение к военной победе Украины

"Это началось с Крыма, это закончится Крымом", – говорит Зеленский. Хотя есть предположение, что Крым освободят раньше Донбасса... (укр.)
1 марта 2023 — Euractiv, Александра Бжозовски

Как замороженные активы РФ помогут Украине: главные сценарии в работе у ЕС

ЕС остается на распутье в выборе механизмов предоставления Украине возмещения за совершенные РФ военные преступления (укр.)
1 марта 2023 — Софbя Косаревич, для Европейской правды

Риск остановки помощи Украине: насколько опасны парламентские выборы в Эстонии

Результат парламентских выборов в Эстонии может стать неприятным сюрпризом для Украины. Насколько серьезной является угроза коррекции внешнего курса Таллинна?
28 февраля 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда