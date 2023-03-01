Зіткнення потягів у Греції: звільнились керівники залізничних компаній, створена комісія з розслідування

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у зверненні до нації в середу оголосив про створення "незалежної та позапартійної комісії експертів" для розслідування причин смертельної аварії на залізниці біля міста Лариса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грецький телеканал Skai.

"Міністр інфраструктури і транспорту Костантінос Караманліс, беручи на себе об'єктивну політичну відповідальність, негайно подав у відставку. Так само зробили керівники Організації залізниць та Організації із залізничного будівництва", – оголосив Міцотакіс.

Він додав, що міністерство інфраструктури тимчасово, до наступних загальнонаціональних виборів, очолить державний міністр Георгіос Герапетрітіс.

"І я вже попросив його швидко приступити до створення незалежної та позапартійної комісії експертів для повного розслідування причин аварії. Комісія також розгляне тривалі затримки в реалізації залізничних проєктів", – долав прем’єр Греції.

Нагадаємо, потяг, у якому було близько 350 пасажирів, зіткнувся з товарним поїздом пізно ввечері у вівторок біля міста Лариса. Це наймасштабніша залізнична аварія в Греції за десятиліття.

За останніми даними, кількість загиблих у катастрофі складає 38. Поранення дістали 85 осіб, 72 з них госпіталізовані. Стан п’яти постраждалих дуже тяжкий.

Влада оголосила про триденну національну жалобу в країні у зв’язку з трагедією.

У зв’язку зі смертельним зіткненням потягів грецька поліція заарештувала начальника місцевої станції, який відповідав за подачу сигналу у вівторок пізно ввечері.