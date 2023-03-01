Авария в Греции: уволились руководители железнодорожных компаний, создана комиссия по расследованию

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в обращении к нации в среду объявил о создании "независимой и внепартийной комиссии экспертов" для расследования причин смертельной аварии на железной дороге возле города Лариса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на греческий телеканал Skai.

"Министр инфраструктуры и транспорта Константинос Караманлис, беря на себя объективную политическую ответственность, немедленно подал в отставку. Так же сделали руководители Организации железных дорог и Организации по железнодорожному строительству", - объявил Мицотакис.

Он добавил, что министерство инфраструктуры временно, до следующих общенациональных выборов, возглавит государственный министр Георгиос Герапетритис.

"И я уже попросил его быстро приступить к созданию независимой и беспартийной комиссии экспертов для полного расследования причин аварии. Комиссия также рассмотрит длительные задержки в реализации железнодорожных проектов", - добавил премьер Греции.

Напомним, поезд, в котором было около 350 пассажиров, столкнулся с товарным поездом поздно вечером во вторник возле города Лариса. Это самая масштабная железнодорожная авария в Греции за десятилетие.

По последним данным, количество погибших в катастрофе составляет 38. Ранения получили 85 человек, 72 из них госпитализированы. Состояние пяти пострадавших очень тяжелое.

Власти объявили о трехдневном национальном трауре в стране в связи с трагедией.

В связи со смертельным столкновением поездов греческая полиция арестовала начальника местной станции, который отвечал за подачу сигнала во вторник поздно вечером.