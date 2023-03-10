Папа Римський: війна в Україні підживлюється імперськими інтересами, і не лише Росії

Папа Римський Франциск стверджує, що війну в Україні підживлюють імперські інтереси не тільки Росії, а й інших сторін.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав інтерв'ю швейцарсько-італійській телерадіокомпанії RSI.

Папа зазначив, що готовий до розмови з президентом РФ Владіміром Путіним.

"Я б говорив з ним так само чітко, як я говорю на публіці. Він освічена людина. На другий день війни я був у російському посольстві при Святому Престолі, щоб сказати, що готовий поїхати до Москви, якщо Путін залишить мені вікно для переговорів. Лавров написав мені, що дякую, але зараз не час. Путін знає, що я доступний" - сказав він.

"Але там є імперські інтереси, не тільки імперські інтереси Росії, але й інших імперій. Для імперії властиво ставити нації на друге місце" - додав Папа.

Війну РФ проти України він характеризує як світову.

"За трохи більше ніж сто років було три світові війни: 14-18-го, 39-45-го і ця, яка є світовою війною. Вона почалася по крихтах, а тепер ніхто не може сказати, що це не світова війна. Всі великі держави втягнуті в неї. Поле бою - це Україна. Там воюють усі" - зазначив Франциск.

За його словами, це змушує замислитися про індустрію озброєнь: "Ведеться війна, продається стара зброя, випробовується нова".

Нагадаємо, Папа Римський Франциск, виступаючи за два дні до першої річниці вторгнення Росії в Україну, закликав до припинення вогню і мирних переговорів, заявивши, що жодна перемога не може бути "побудована на руїнах".