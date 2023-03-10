Папа Римский: война в Украине подпитывается имперскими интересами, и не только России

Папа Римский Франциск утверждает, что войну в Украине подпитывают имперские интересы не только России, но и других сторон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью швейцарско-итальянской телерадиокомпании RSI.

Папа отметил, что готов к разговору с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я бы говорил с ним так же четко, как я говорю на публике. Он образованный человек. На второй день войны я был в российском посольстве при Святом Престоле, чтобы сказать, что готов поехать в Москву, если Путин оставит мне окно для переговоров. Лавров написал мне, что спасибо, но сейчас не время. Путин знает, что я доступен" - сказал он.

"Но там есть имперские интересы, не только имперские интересы России, но и других империй. Для империи свойственно ставить нации на второе место", - добавил Папа.

Войну РФ против Украины он характеризует как мировую.

"За чуть более чем сто лет было три мировые войны: 14-18-го, 39-45-го и эта, которая является мировой войной. Она началась по крупицам, а теперь никто не может сказать, что это не мировая война. Все великие державы втянуты в нее. Поле боя - это Украина. Там воюют все", - отметил Франциск.

По его словам, это заставляет задуматься об индустрии вооружений: "Ведется война, продается старое оружие, испытывается новое".

Напомним, Папа Римский Франциск, выступая за два дня до первой годовщины вторжения России в Украину, призвал к прекращению огня и мирным переговорам, заявив, что ни одна победа не может быть "построена на руинах".