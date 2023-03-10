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Армения отказалась от квоты заместителя генсека ОДКБ

Пятница, 10 марта 2023, 12:54

Армения отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Эту информацию армянской службе "Радио Свобода" подтвердил представитель МИД Армении Ваан Унанян, пишет "Европейская правда".

В то же время представитель воздержался от комментариев относительно причины отказа от квоты.

Армения неоднократно заявляла о своем недовольстве блоком, лидером которого является Россия.

Армения требовала от ОДКБ осудить вторжение Азербайджана на свою суверенную территорию в сентябре 2022 года. ОДКБ не выполнила это требование.

В феврале Армения отказалась от совместных учений стран-участниц ОДКБ.

В ноябре прошлого года премьер Армении Никол Пашинян отказался подписать главные решения саммита ОДКБ по итогам встречи лидеров организации, которая проходила в Ереване.

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Армения Россия

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