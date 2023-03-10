У деяких регіонах Франції після рекордної зимової посухи - рекордні дощі

У столичному регіоні Франції після рекордно тривалого посушливого періоду почалися рясні дощі, а в деяких місцевостях опади побили рекорди.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Так, у комуні Муру, що розташована на схід від Парижа, за 8 березня випало 35 мм опадів - на 9 мм більше за місячний рекорд 2002 року.

У Парижі одна зі станцій спостереження зафіксувала цього ж дня 23,9 мм опадів, що є найбільшим денним показником для березня за останні 20 років.

Перед цим ніяких опадів не було протягом 48 діб, з 18 січня до 6 березня.

Водночас метеорологи кажуть, що кількох таких днів не буде достатньо для компенсації наслідків зимової посухи та насичення грунтових вод, оскільки цей процес найінтенсивніше відбувався саме у період з листопада по березень.

"Щоб трохи вийти з неї, потрібно, щоби такі дощі йшли три-чотири місяці поспіль", - вважає метеоролог Патрік Марльєр.

Прогнози обіцяють рясні дощі у столичному регіоні упродовж решти цього та всього наступного тижня.

Нагадаємо, лютий 2023 року виявився найпосушливішим для Франції за всю історію спостережень з 1959 року. Минулий 2022 рік став для Франції найтеплішим за понад 120 років - з початку минулого сторіччя, та одним з найпосушливіших.

У зв’язку з цим в уряді вже закликають співгромадян економно використовувати воду. Міністр з питань екологічного переходу Франції Кристоф Бешу під час зустрічі з префектами ключових департаментів у понеділок закликав їх вжити негайних заходів.

У деяких гірських селищах у Піренеях воду вже доводиться доставляти цистернами, тому що струмки, які були джерелом води для мешканців, повністю пересохли.

Читайте також: Звикаємо до нового клімату: як спека та повені змінюють звичну нам Європу