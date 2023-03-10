В некоторых регионах Франции после рекордной зимней засухи - рекордные дожди

В столичном регионе Франции после рекордно длительного засушливого периода начались обильные дожди, а в некоторых местностях осадки побили рекорды.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Так, в коммуне Муру, расположенной к востоку от Парижа, за 8 марта выпало 35 мм осадков - на 9 мм больше месячного рекорда 2002 года.

В Париже одна из станций наблюдения зафиксировала в этот же день 23,9 мм осадков, что является самым большим дневным показателем для марта за последние 20 лет.

Перед этим никаких осадков не было в течение 48 суток, с 18 января по 6 марта.

В то же время метеорологи говорят, что нескольких таких дней не будет достаточно для компенсации последствий зимней засухи и насыщения грунтовых вод, поскольку этот процесс наиболее интенсивно происходил именно в период с ноября по март.

"Чтобы немного выйти из нее, нужно, чтобы такие дожди шли три-четыре месяца подряд", - считает метеоролог Патрик Марльер.

Прогнозы обещают обильные дожди в столичном регионе в течение оставшейся части этой и всей следующей недели.

Напомним, февраль 2023 года оказался самым засушливым для Франции за всю историю наблюдений с 1959 года. Прошлый 2022 год стал для Франции самым теплым за более чем 120 лет - с начала прошлого столетия, и одним из самых засушливых.

В связи с этим в правительстве уже призывают сограждан экономно использовать воду. Министр по вопросам экологического перехода Франции Кристоф Бешу во время встречи с префектами ключевых департаментов в понедельник призвал их принять немедленные меры.

В некоторых горных поселках в Пиренеях воду уже приходится доставлять цистернами, потому что ручьи, которые были источником воды для жителей, полностью пересохли.

Читайте также: Привыкаем к новому климату: как жара и наводнения меняют привычную нам Европу