Україна відкладає зміни до закону про олігархів, що були вимогою ЄС

Венеційська комісія, що мала розблокувати зміни до українського антиолігархічного закону, відклала відповідне рішення, але в уряді не вважають, що це завадить переговорам про вступ до ЄС.

Про відтермінування рішення "Венеційки" повідомила у коментарі ЄвроПравді віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За словами Стефанішиної, анонсований висновок Радою Європи не буде ухвалений цього тижня. "Венеційська комісія вирішила відкласти ухвалення висновку (щодо антиолігархічного закону) до червня цього року", - заявила вона.

Як відомо, довгоочікуване рішення ВК мало розблокувати виконання Україною одного з критеріїв для початку переговорів про членство України в ЄС. Однак рекомендації "Венеційки виявилися дуже критичними.

Отім, Ольга Стефанішина переконана, що відтермінування рішення не матиме негативного впливу на виконання критерію, бо уряд планує втілювати його іншим чином.

"Це не означає, що ми не маємо нічого не робити – є підготовлені підзаконні нормативні акти щодо посилення конкурентної політики, також Венеційська політика радила посилити антикорупційні механізми, що ми зробили через призначення директора НАБУ і розслідування гучних корупційних справ", - заявила вона.

Зауважимо, що раніше уряд відтермінував запуск реєстру олігархів: він має бути створений не раніше ніж "через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії". Таким чином, втілення антиолігархічного закону додатково відкладається.

Ольга Стефанішина не бачить у цьому перепони в сенсі виконання вимог ЄС. "У часи війни naming and shaming, тобто називання певних осіб, які підпадають під дію цього закону, не є пріоритетом", - пояснила вона.

Про зміст претензій до закону читайте у статті "Кінець закону про олігархів? Які претензії до нього підготувала Венеційка"