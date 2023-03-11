В Україні воюють майже 30 потенційних екстремістів з Німеччини – ЗМІ

Федеральне відомство із захисту конституції Німеччини має інформацію про щонайменше 29 екстремістів і політично вмотивованих злочинців, які раніше залишили країну та на сьогодні воюють в Україні.

Цю інформацію в суботу опублікувала газета Neue Osnabrücker Zeitung, пише "Європейська правда".

Німецька спецслужба не розкриває, на чиєму саме боці воюють екстремісти, посилаючись на таємницю.

Повідомляється, що загалом 61 екстреміст і політично мотивований злочинець виїхав із Німеччини в зону бойових дій в Україні, але не обов'язково брали участь у бойових операціях.

Як пише NOZ із посиланням на федеральну поліцію Німеччини, 31 людина, яка, як вважається, виїхала до України, належить до правих і крайніх правих рухів, ще 24 – до "іноземної ідеології чи екстремізму".

Решта є прихильниками "релігійних та інших" ідеологій, а одна людина – крайньої лівої ідеології. Близько половини з цих 61 людей все ще перебувають в Україні, уточнює NOZ.

У липні минулого року правоохоронні органи Німеччини повідомляли про 31 вдалу або невдалу спробу осіб "з екстремістськими зв’язками" поїхати в Україну за час повномасштабної війни, а мали такі наміри загалом 52.