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В Украине воюют почти 30 потенциальных экстремистов из Германии - СМИ

Суббота, 11 марта 2023, 13:45

Федеральное ведомство по защите конституции Германии располагает информацией о по меньшей мере 29 экстремистах и политически мотивированных преступниках, которые ранее покинули страну и на сегодня воюют в Украине.

Эту информацию в субботу опубликовала газета Neue Osnabrücker Zeitung, пишет "Европейская правда".

Контрразведка Германии подозревает нескольких военных в правом экстремизме

Немецкая спецслужба не раскрывает, на чьей именно стороне воюют экстремисты, ссылаясь на тайну.

Сообщается, что в целом 61 экстремист и политически мотивированный преступник выехал из Германии в зону боевых действий в Украине, но не обязательно участвовали в боевых операциях.

Как пишет NOZ со ссылкой на федеральную полицию Германии, 31 человек, который, как считается, выехал в Украину, принадлежит к правым и крайне правым движениям, еще 24 - к "иностранной идеологии или экстремизму".

Остальные являются сторонниками "религиозных и других" идеологий, а один человек - крайне левой идеологии. Около половины из этих 61 человека все еще находятся в Украине, уточняет NOZ.

В июле прошлого года правоохранительные органы Германии сообщали о 31 удачной или неудачной попытке лиц "с экстремистскими связями" поехать в Украину за время полномасштабной войны, а имели такие намерения в целом 52.

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