Ультраправі в Данії звільнили свого лідера, який вимагав переказати йому партійні гроші

Виконавчий комітет данської ультраправої партії Nye Borgerlige ("Нові праві") виключив зі свого складу лідера Ларса Бое Матісена через суперечку, пов'язану з використанням партійного фінансування.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Local.

Як повідомив секретар Nye Borgerlige Єспер Хаммер однопартійцям, Матісен вимагав переказати 350 тисяч крон з внутрішнього партійного рахунку на його власний "для проведення кампанії з особистого брендингу".

В електронному листі, оголошуючи рішення виконавчого комітету "Нових правих", Хаммер також зазначив, що Матісен погрожував піти з посади лідера, якщо гроші не будуть перераховані йому до п'ятниці.

"Той факт, що Ларс Бое Матісен додатково попросив ще понад 2,6 мільйона крон... за те, щоб залишитися лідером нашої партії, не додає нам оптимізму", – йдеться в листі. До призначення нового лідера Nye Borgerlige буде керувати її виконавчий комітет.

Суперечка щодо партійного фінансування стала останнього в низці криз, які підірвали позиції "Нових правих" – ультраправої партії, що проголошує лібертаріанські, євроскептичні та антиімміграційні погляди.

Нині звільнений Матісен змінив на посаді лідера Nye Borgerlige її співзасновницю Пернілле Вермунд у лютому 2023 року. На знак протесту проти такого кроку депутат Міккель Бьорн перейшов до націонал-консервативної Данської народної партії.

Крім того, проти лідерства Матісена тоді виступило молодіжне крило "Нових правих". А нова заступниця керівника Генрієтта Ергеманн була змушена піти у відставку менш ніж через два тижні після призначення, коли стало відомо, що вона підтримувала теорії змови щодо вакцини проти COVID-19.

У результаті кількість депутатів Nye Borgerlige в парламенті скоротилася із шести до чотирьох, а після виключення Матісена ультраправі можуть втратити ще один мандат.