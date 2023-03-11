Ультраправые в Дании уволили своего лидера, который требовал перевести ему партийные деньги

Исполнительный комитет датской ультраправой партии Nye Borgerlige ("Новые правые") исключил из своего состава лидера Ларса Бое Матисена из-за спора, связанного с использованием партийного финансирования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Local.

Как сообщил секретарь Nye Borgerlige Еспер Хаммер однопартийцам, Матисен требовал перевести 350 тысяч крон с внутреннего партийного счета на его собственный "для проведения кампании по личному брендингу".

В электронном письме, объявляя решение исполнительного комитета "Новых правых", Хаммер также отметил, что Матисен угрожал уйти с поста лидера, если деньги не будут перечислены ему до пятницы.

"Тот факт, что Ларс Боэ Матисен дополнительно попросил еще более 2,6 миллиона крон... за то, чтобы остаться лидером нашей партии, не добавляет нам оптимизма", - говорится в письме. До назначения нового лидера Nye Borgerlige будет руководить ее исполнительный комитет.

Спор относительно партийного финансирования стал последним в череде кризисов, которые подорвали позиции "Новых правых" - ультраправой партии, провозглашающей либертарианские, евроскептические и антииммиграционные взгляды.

Ныне уволенный Матисен сменил на посту лидера Nye Borgerlige ее соучредителя Пернилле Вермунд в феврале 2023 года. В знак протеста против такого шага депутат Миккель Бьорн перешел в национал-консервативную Датскую народную партию.

Кроме того, против лидерства Матисена тогда выступило молодежное крыло "Новых правых". А новый заместитель руководителя Генриетта Эргеманн была вынуждена уйти в отставку менее чем через две недели после назначения, когда стало известно, что она поддерживала теории заговора относительно вакцины против COVID-19.

В результате количество депутатов Nye Borgerlige в парламенте сократилось с шести до четырех, а после исключения Матисена ультраправые могут потерять еще один мандат.