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Понад сотня євродепутатів підтримали петицію з ідеєю "міжнародного" податку на доходи найбагатших

Вівторок, 14 березня 2023, 08:30

Понад 130 депутатів Європарламенту підписали петицію з пропозицією створити прогресивний податок на доходи "надбагатих", який би діяв на наднаціональному рівні, а кошти з нього спрямовувалися на інвестиції для "зеленого переходу" та соціальних проєктів. 

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Автори пропонують оподатковувати на 1,5% активи на понад 50 млн євро. "Наша пропозиція проста: заснувати прогресивний податок на активи надбагатих людей на міжнародному рівні, щоб зменшувати нерівність шляхом їхньої участі у фінасуванні інвестицій, необхідних для екологічного переходу і соціальних змін", - пояснюють у колонці на підтримку петиції євродепутатка Орор Лялюк з групи "Соціалісти й демократи" та економіст Габріель Зукман, який теж серед співініціаторів. 

Вони закликають Євросоюз та міжнародні структури, як ОЕСР та ООН, розглянути цю ідею. 

Як приклад, вони наводять мільярдера Ілона Маска, а також кількасот найбагатших родин Франції, які заплатили зі своїх велетенських статків 2-3%.  

Депутати, які підписали петицію - переважно "зелені" й "ліві", її підписують також економісти та громадські організації.

Нагадаємо, Іспанія восени 2022 року на тлі стрімкої інфляції запровадила новий податок на багатих з активами понад 3 млн євро, аби отримати додаткові кошти на соціальну сферу. 

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