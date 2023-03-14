Более сотни евродепутатов поддержали идею "международного" налога на доходы самых богатых

Более 130 депутатов Европарламента подписали петицию с предложением создать прогрессивный налог на доходы "сверхбогатых", который бы действовал на наднациональном уровне, а средства из него направлялись на инвестиции для "зеленого перехода" и социальных проектов.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Авторы предлагают облагать налогом на 1,5% активы на более 50 млн евро. "Наше предложение простое: учредить прогрессивный налог на активы сверхбогатых людей на международном уровне, чтобы уменьшать неравенство путем их участия в финансировании инвестиций, необходимых для экологического перехода и социальных изменений", - объясняют в колонке в поддержку петиции евродепутат Орор Лялюк из группы "Социалисты и демократы" и экономист Габриэль Зукман, который тоже среди соинициаторов.

Они призывают Евросоюз и международные структуры, как ОЭСР и ООН, рассмотреть эту идею.

В качестве примера они приводят миллиардера Илона Маска, а также несколько сотен самых богатых семей Франции, которые заплатили из своих огромных состояний 2-3%.

Депутаты, подписавшие петицию - преимущественно "зеленые" и "левые", ее подписывают также экономисты и общественные организации.