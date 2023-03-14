МЗС Естонії: через заморожені активи можна тиснути на РФ для компенсації шкоди від війни 

В МЗС Естонії вважають, що заморожені активи Росії могли б стати інструментом тиску на Москву у питанні відшкодування збитків за війну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія ERR.

Міністерство закордонних справ Естонії планує представити законопроєкт, згідно з яким за кілька місяців збитки України від війни можна буде компенсувати за рахунок заморожених російських активів. Естонія сподівається, що цей законопроєкт стане прикладом для Європи.

Генеральний директор юридичного відділу міністерства закордонних справ Керлі Вескі пояснила, що якщо Україна подасть проти Росії позов про відшкодування збитків, а Росія платити відмовиться, то заморожені активи можна буде використовувати для тиску на Росію.

"З метою досягти угоди з росіянами про компенсацію збитків. Якщо цього не станеться, то у нас буде юридична можливість використовувати заморожені активи як свого роду передоплату відшкодування збитків", - розповіла Вескі.

За словами Вескі, Естонія хотіла б, щоб у ЄС загалом було знайдено рішення щодо використання заморожених російських активів в інтересах України, але досягнення угоди між усіма країнами ЄС потребує часу. Естонія могла б завершити розробку свого закону швидше, і це могло б стати прикладом для інших країн.

"Такий законопроєкт можна підготувати найближчими місяцями. З боку міністерства юстиції попередній варіант законопроєкту вже написаний, але оскільки обговорення ще тривають, він ще не в тому вигляді, щоб ми могли вже зараз розмістити його в публічній інформаційній системі законопроєктів", - повідомила Вескі.

В Естонії заморожено російські активи на десятки мільйонів євро. Для порівняння: на початку осені Світовий банк підрахував, що відновлення України коштуватиме 350 млрд євро, а пізніші оцінки сягнули 600 млрд євро або навіть трильйона.

"Тут ми переходимо до дуже практичного питання. Якщо ми в Естонії ухвалимо закон, який дасть нам змогу використовувати активи як "передоплату" за умови виконання всіх умов, то ми зможемо говорити тільки про Естонію, про активи, які є, наприклад, у наших банках", - пояснила Вескі.

Наразі Європейський Союз обговорює питання про інвестування російських активів і використання отриманих коштів в інтересах України.

Нагадаємо, ще в листопаді 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб потім передати їх на відбудову України та для компенсації збитків, завданих війною РФ.

За інформацією ЗМІ, Єврокомісія пропонує об’єднати заморожені російські активи на європейському або міжнародному рівні для інвестування, а прибуток з цього інвестування можна було б використати для фінансування відновлення України.

Детальніше про роботу у Євросоюзі щодо відшкодування збитків, завданих війною Україні, читайте у статті Як заморожені активи РФ допоможуть Україні: головні сценарії, що обговорює ЄС.