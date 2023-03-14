МИД Эстонии: через замороженные активы можно давить на РФ для компенсации ущерба от войны

В МИД Эстонии считают, что замороженные активы России могли бы стать инструментом давления на Москву в вопросе возмещения ущерба за войну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания ERR.

Министерство иностранных дел Эстонии планирует представить законопроект, согласно которому через несколько месяцев убытки Украины от войны можно будет компенсировать за счет замороженных российских активов. Эстония надеется, что этот законопроект станет примером для Европы.

Генеральный директор юридического отдела министерства иностранных дел Керли Вески объяснила, что если Украина подаст против России иск о возмещении убытков, а Россия платить откажется, то замороженные активы можно будет использовать для давления на Россию.

"С целью достичь соглашения с россиянами о компенсации убытков. Если этого не произойдет, то у нас будет юридическая возможность использовать замороженные активы как предоплату возмещения убытков", - рассказала Вески.

По словам Вески, Эстония хотела бы, чтобы в ЕС в целом было найдено решение по использованию замороженных российских активов в интересах Украины, но достижение соглашения между всеми странами ЕС требует времени. Эстония могла бы завершить разработку своего закона быстрее, и это могло бы послужить примером для других стран.

"Такой законопроект может быть готов в ближайшие месяцы. Со стороны министерства юстиции предварительный вариант законопроекта уже написан, но поскольку обсуждения еще продолжаются, он еще не в той форме, чтобы мы могли уже сейчас разместить его в публичной информационной системе законопроектов", - сообщила Вески.

В Эстонии заморожены российские активы на десятки миллионов евро. Для сравнения: в начале осени Всемирный банк подсчитал, что восстановление Украины будет стоить 350 млрд евро, а более поздние оценки достигли 600 млрд евро или даже триллиона.

"Здесь мы переходим к очень практическому вопросу. Если мы в Эстонии примем закон, который позволит нам использовать активы в качестве предоплаты при условии выполнения всех условий, то мы сможем говорить только об Эстонии, об активах, которые есть, например, в наших банках", - пояснила Вески.

Сейчас Европейский Союз обсуждает вопрос об инвестировании российских активов и использовании полученных средств в интересах Украины.

Напомним, еще в ноябре 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель вместе с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов, чтобы потом передать их на восстановление Украины и для компенсации ущерба, нанесенного войной РФ.

По информации СМИ, Еврокомиссия предлагает объединить замороженные российские активы на европейском или международном уровне для инвестирования, а прибыль с этого инвестирования можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины.

Подробнее о работе в Евросоюзе по возмещению ущерба, нанесенного войной Украине, читайте в статье Как замороженные активы РФ помогут Украине: главные сценарии, которые обсуждает ЕС.