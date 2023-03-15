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Прем’єр Словенії відвідає Україну у квітні – ЗМІ

Середа, 15 березня 2023, 23:03

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб отримав запрошення від президента України Володимира Зеленського відвідати Київ і, за неофіційною інформацією, здійснить візит наступного місяця.

Про це, як передає "Європейська правда", з посиланням на джерела повідомила словенська агенція STA.

У канцелярії прем'єра офіційно підтвердили, що Зеленський передав Голобу запрошення на позачерговому засіданні Європейської ради в Брюсселі в лютому, й візит "перебуває на стадії підготовки".

Нагадаємо, що попередник чинного прем'єра Словенії – Янез Янша став одним із перших європейських лідерів, які відвідали Україну з початку повномасштабного вторгнення: у березні 2022-го він прибув до Києва разом із колегам з Польщі та Чехії.

Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон відвідала Україну минулого літа, а міністр оборони Мар'ян Шарець – у листопаді 2022 року.

У першу річницю російської агресії проти України Роберт Голоб підкреслив, що Словенія продовжить всіляко допомагати Україні. "У Словенії ніколи не було сумнівів у тому, що Україна є жертвою, а Росія – агресором", – наголосив тоді він.

Однак нещодавно його уряд не підтримав пропозицію опозиційної Демократичної партії оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

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Словенія

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