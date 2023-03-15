Премьер Словении посетит Украину в апреле - СМИ

Премьер-министр Словении Роберт Голоб получил приглашение от президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев и, по неофициальной информации, совершит визит в следующем месяце.

Об этом, как передает "Европейская правда", со ссылкой на источники сообщило словенское агентство STA.

В канцелярии премьера официально подтвердили, что Зеленский передал Голобу приглашение на внеочередном заседании Европейского совета в Брюсселе в феврале, и визит "находится на стадии подготовки".

Напомним, что предшественник действующего премьера Словении - Янез Янша стал одним из первых европейских лидеров, посетивших Украину с начала полномасштабного вторжения: в марте 2022-го он прибыл в Киев вместе с коллегами из Польши и Чехии.

Министр иностранных дел Словении Таня Файон посетила Украину прошлым летом, а министр обороны Марьян Шарец - в ноябре 2022 года.

В первую годовщину российской агрессии против Украины Роберт Голоб подчеркнул, что Словения продолжит всячески помогать Украине. "У Словении никогда не было сомнений в том, что Украина является жертвой, а Россия - агрессором", - подчеркнул тогда он.

Однако недавно его правительство не поддержало предложение оппозиционной Демократической партии объявить Россию государством-спонсором терроризма.