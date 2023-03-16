КНДР провела очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) в море между Корейским полуостровом и Японией в четверг, за несколько часов до вылета президента Южной Кореи в Токио.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На этой неделе Северная Корея провела несколько ракетных запусков на фоне продолжающихся совместных военных учений Южной Кореи и США, которые Пхеньян осуждает как враждебные действия.

Ракета, запущенная в 7.10 утра (0.10 по Киеву) из Пхеньяна, пролетела около 1000 километров по восходящей траектории, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Министерство обороны Японии заявило, что снаряд, похожий на МБР, пролетел на высоте более 6 000 км около 70 минут.

Скорее всего, он упал за пределами исключительных экономических зон Японии, в 200 км к западу от острова Хоккайдо, на севере Японии, заявили в министерстве.

Япония не подтвердила никакой информации о повреждениях от ракеты, заявил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, добавив, что она передала протест через посольство Северной Кореи в Пекине.

"Запуск ракеты Северной Кореей является варварским актом, который усиливает ее провокацию перед всем международным сообществом. Мы подтвердим тесное сотрудничество с Южной Кореей и США с целью полной денуклеаризации Северной Кореи на сегодняшнем японско-южнокорейском саммите", - сказал Мацуно.

Южная Корея созвала заседание Совета национальной безопасности и "решительно осудила" запуск ракеты как серьезный акт провокации, угрожающий международному миру.

Не было сразу понятно, какой тип МБР был запущен в четверг, но южнокорейский военный чиновник заявил, что ракета была похожа на Hwasong-17 - ракету на жидком топливе, которую Северная Корея испытывала ранее - и что это вряд ли была новая твердотопливная МБР.

Hwasong-17 является самой большой ракетой Северной Кореи, способной доставить ядерную боеголовку в любую точку Соединенных Штатов.

Некоторые аналитики предполагают, что она может нести несколько боеголовок и ложных целей для лучшего преодоления противоракетной обороны.

Программы Северной Кореи по разработке баллистических ракет и ядерного оружия запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, но Пхеньян заявляет, что разработка оружия необходима для противодействия "враждебной политике" Вашингтона и его союзников.

Как сообщалось, Северная Корея 14 марта второй раз за последние дни осуществила пуски баллистических ракет малой дальности.