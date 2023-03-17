"Коктейлі Молотова", підпали, розбиті вітрини: у Франції пройшли заворушення через пенсійну реформу

У четвер ввечері у низці міст Франції відбулися спонтанні акції протесту через наміри уряду просувати пенсійну реформу навіть попри відсутність її підтримки у нижній палаті парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал BFMTV.

Спонтанні демонстрації відбулися в Парижі, Нанті, Марселі, Ренні, Ліоні.

У Парижі кілька тисяч людей зібралися на площі Згоди на мирний мітинг, який ввечері переріс у насильницькі сутички.

Близько 20:00 влада розігнала протестувальників через пожежу, що почалася на місці реставрації обеліска. За даними Reuters, був застосований сльозогінний газ. Демонстрація розійшлася, але протягом вечора було завдано численних збитків через пожежі у різних районах.

За даними префектури, були підпалені сміттєві баки і кілька автомобілів, а 217 осіб було заарештовано. На міських вулицях було зафіксовано "кілька загорянь", в тому числі загоряння сміттєвих баків і вуличних меблів, підтвердили в префектурі. Пожежникам довелося кілька разів втручатися, щоб локалізувати різні спалахи.

Протест не обмежився вулицями Парижа. У Нанті, за даними поліції, рано ввечері зібралося близько 3500 осіб, і атмосфера швидко стала напруженою.

Демонстранти підпалили сміттєві баки та купи сміття, які не були прибрані страйкуючими сміттярами, в центрі міста. Учасники також кидали в поліцію "коктейлі Молотова" і каміння.

Поліція більше години застосовувала сльозогінний газ, намагаючись розігнати ходу. Також було пошкоджено більше десятка вітрин магазинів.

На вулицях Марселя було пограбовано кілька магазинів в результаті демонстрації, організованої після оголошення уряду.

Розбивши вітрину відділення банку Caisse d'Epargne на вулиці Канеб'єр і обливши фарбою фасади кількох магазинів на цьому знаменитому проспекті, демонстранти розгромили щонайменше десяток інших магазинів у напрямку до вулиці Сен-Ферреоль, головної торгової вулиці Марселя.

фото AFP

У Ренні "численні вивіски були зруйновані в центрі міста і 26 пожеж були погашені силами SDIS", повідомила ввечері префектура Іль-і-Вілен, уточнивши, що "група з 300 рішуче налаштованих ультрас" продовжувала "свої зловживання". Вісім осіб були заарештовані і взяті під варту.

На вулицях Ліона зібралося 1500 осіб, розкиданих по різних агресивних групах. Близько 21:30 на вулицях все ще залишалося від 200 до 300 людей. Загалом, за даними префектури Рони, після демонстрацій було заарештовано чотири людини.

Одна з груп протестувальників пошкодила вікна центральної ратуші. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу.

Як повідомлялося, президент Франції вирішив задіяти спецпроцедуру "в обхід парламенту" для ухвалення пенсійної реформи, що спричинила масові протести і яку не підтримує більшість населення. Процедура дозволяє в окремих випадках прем'єр-міністру оголошувати про ухвалення закону без голосування в Національній асамблеї.

Детально на цю тему читайте у статті: Два роки пенсії, що збурили Францію: чи призведуть масштабні протести до розпуску парламенту.