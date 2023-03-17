"Коктейли Молотова", поджоги, разбитые витрины: во Франции прошли беспорядки из-за пенсионной реформы

В четверг вечером в ряде городов Франции состоялись спонтанные акции протеста из-за намерений правительства продвигать пенсионную реформу даже несмотря на отсутствие ее поддержки в нижней палате парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал BFMTV.

Спонтанные демонстрации состоялись в Париже, Нанте, Марселе, Ренне, Лионе.

В Париже несколько тысяч человек собрались на площади Согласия на мирный митинг, который вечером перерос в насильственные столкновения.

Около 20:00 власти разогнали протестующих из-за пожара, начавшегося на месте реставрации обелиска. По данным Reuters, был применен слезоточивый газ. Демонстрация разошлась, но в течение вечера был нанесен многочисленный ущерб из-за пожаров в разных районах.

По данным префектуры, были подожжены мусорные баки и несколько автомобилей, а 217 человек были арестованы. На городских улицах было зафиксировано "несколько возгораний", в том числе возгорание мусорных баков и уличной мебели, подтвердили в префектуре. Пожарным пришлось несколько раз вмешиваться, чтобы локализовать различные вспышки.

Протест не ограничился улицами Парижа. В Нанте, по данным полиции, рано вечером собралось около 3500 человек, и атмосфера быстро стала напряженной.

Демонстранты подожгли мусорные баки и кучи мусора, которые не были убраны бастующими мусорщиками, в центре города. Участники также бросали в полицию "коктейли Молотова" и камни.

Полиция более часа применяла слезоточивый газ, пытаясь разогнать шествие. Также было повреждено более десятка витрин магазинов.

На улицах Марселя было ограблено несколько магазинов в результате демонстрации, организованной после объявления правительства.

Разбив витрину отделения банка Caisse d'Epargne на улице Канебьер и облив краской фасады нескольких магазинов на этом знаменитом проспекте, демонстранты разгромили по меньшей мере десяток других магазинов по направлению к улице Сен-Ферреоль, главной торговой улице Марселя.

В Ренне "многочисленные вывески были разрушены в центре города и 26 пожаров были потушены силами SDIS", сообщила вечером префектура Иль-и-Вилен, уточнив, что "группа из 300 решительно настроенных ультрас" продолжала "свои злоупотребления". Восемь человек были арестованы и взяты под стражу.

На улицах Лиона собралось 1500 человек, разбросанных по различным агрессивным группам. Около 21:30 на улицах все еще оставалось от 200 до 300 человек. Всего, по данным префектуры Роны, после демонстраций были арестованы четыре человека.

Одна из групп протестующих повредила окна центральной ратуши. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.

Как сообщалось, президент Франции решил задействовать спецпроцедуру "в обход парламента" для принятия пенсионной реформы, которая вызвала массовые протесты и которую не поддерживает большинство населения. Процедура позволяет в отдельных случаях премьер-министру объявлять о принятии закона без голосования в Национальной ассамблее.