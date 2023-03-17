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Санду: У 2030 році Молдова має бути членом ЄС

П'ятниця, 17 березня 2023, 12:20

Президентка Молдови Мая Санду виступила 17 березня у парламенті з промовою, у якій запевнила, що для Молдови не існує іншого шляху, окрім європейської інтеграції.

Заяву Санду наводить на своєму сайті молдовський телеканал TV8, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи перед парламентарями, Санду сказала, що іншого шляху розвитку Молдови, ніж європейська інтеграція, не існує. 

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"Це єдиний шлях, який передбачаэ Молдову як вільну та сильну країну. Роками так звані політики розділяли нас і використовували всіляку брехню для отримання особистої вигоди", - заявила президентка Молдови.

Санду, серед іншого, назвала бажаний часовий орієнтир членства Молдови у ЄС.

"У 2030 році Молдова повинна бути членом ЄС. Зараз у нас є реальний шанс стати повноправним членом європейської родини. У нас є підтримка держав-членів ЄС, молдовани обрали європейський шлях", - сказала вона.

Санду закликала всі політичні сили поставити вступ до Євросоюзу вище  за власні вузькі інтереси і підтримати цей шлях беззастережно. 

Окремо Санду розкритикувала проросійську опозиційну партію "Шор", яка в останні місяці проводить регулярні антиурядові протести. Санду сказала, що мета партії - організувати дестабілізацію і повалити демократично обраний уряд шляхом насильства.

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Санду також розкритикувала зовнішню політику Росії щодо Молдови. Вона сказала, що від Кремля "виходять тільки погрози, ембарго і шантаж".

Молдова разом з Україною отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року.

Раніше Санду заявляла, що Молдова має стати членом ЄС до кінця цього десятиліття.

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Молдова Вступ до ЄС

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