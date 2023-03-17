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Санду: В 2030 году Молдова должна быть членом ЕС

Пятница, 17 марта 2023, 12:20

Президент Молдовы Майя Санду выступила 17 марта в парламенте с речью, в которой заверила, что для Молдовы не существует другого пути, кроме европейской интеграции.

Заявление Санду приводит на своем сайте молдавский телеканал TV8, сообщает "Европейская правда".

Выступая перед парламентариями, Санду сказала, что другого пути развития Молдовы, кроме европейской интеграции, не существует.

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"Это единственный путь, который предусматривает Молдову как свободную и сильную страну. Годами так называемые политики разделяли нас и использовали всевозможную ложь для получения личной выгоды", - заявила президент Молдовы.

Санду среди прочего назвала желаемый временной ориентир членства Молдовы в ЕС.

"В 2030 году Молдова должна быть членом ЕС. Сейчас у нас есть реальный шанс стать полноправным членом европейской семьи. У нас есть поддержка государств-членов ЕС, молдаване выбрали европейский путь", - сказала она.

Санду призвала все политические силы поставить вступление в Евросоюз выше собственных узких интересов и поддержать этот путь безоговорочно.

Отдельно Санду раскритиковала пророссийскую оппозиционную партию "Шор", которая в последние месяцы проводит регулярные антиправительственные протесты. Санду сказала, что цель партии - организовать дестабилизацию и свергнуть демократически избранное правительство путем насилия.

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Санду также раскритиковала внешнюю политику России в отношении Молдовы. Она сказала, что от Кремля "исходят только угрозы, эмбарго и шантаж".

Молдова вместе с Украиной получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года.

Ранее Санду заявляла, что Молдова должна стать членом ЕС до конца этого десятилетия.

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Молдова Вступление в ЕС

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