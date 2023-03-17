Зеленський змінив посла України в Естонії

Президент Володимир Зеленський звільнив Марʼяну Бецу з посади посла України в Естонії, замість неї послом став Максим Кононенко.

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави, пише "Європейська правда".

"Звільнити Бецу Марʼяну Олександрівну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Естонській Республіці", - йдеться у документі.

Беца працювала послом в Естонії з вересня 2018 року і була призначена попереднім президентом Петром Порошенком.

Іншим указом Зеленський призначив новим послом в Естонії Максима Кононенка.

Кононенко у вересні 2022 року був звільнений з посади посла України у Нідерландах, на якій пропрацював менше року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив про створення у відомстві системи з пошуку кандидатур на посади послів, які також залучатимуться з-за меж дипломатичної системи.

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