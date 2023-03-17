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Зеленский сменил посла Украины в Эстонии

Пятница, 17 марта 2023, 16:28

Президент Владимир Зеленский уволил Марьяну Бецу с должности посла Украины в Эстонии, вместо нее послом назначен Максим Кононенко.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, пишет "Европейская правда".

"Уволить Бецу Марьяну Александровну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Эстонской Республике", - говорится в документе.

Беца работала послом в Эстонии с сентября 2018 года и была назначена предыдущим президентом Петром Порошенко.

Другим указом Зеленский назначил новым послом в Эстонии Максима Кононенко.

Кононенко в сентябре 2022 года был уволен с должности посла Украины в Нидерландах, на которой проработал менее года.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о создании в ведомстве системы по поиску кандидатур на должности послов, которые также будут привлекаться из-за пределов дипломатической системы.

Подробнее об этом решении читайте в статье Посольский лифт. Зачем нужен и как будет работать "конкурс" Кулебы для топ-дипломатов.

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