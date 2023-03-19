Винищувачі ВПС Британії та Німеччини вдруге за тиждень перехопили літаки РФ біля Естонії

Винищувач Typhoon британських ВПС і винищувач ВПС Німеччини вже вдруге цього тижня перехопили російські літаки в рамках операції з патрулювання повітряного простору біля узбережжя Естонії.

Про це йдеться у заяві на сайті ВПС Британії, пише "Європейська правда"

Пара літаків НАТО 17 березня піднялась у повітря для перехоплення російського військового пасажирського літака Ту-134, який супроводжували два винищувачі Су-27 і військово-транспортний літак Ан-12.

Російські літаки були перехоплені на підльоті до повітряного простору Естонії.

ВПС Естонії і ВПС Німеччини проводять спільну операцію НАТО з патрулювання повітряного простору, вперше для двох членів Альянсу.

"Місія НАТО з патрулювання повітряного простору виконується для того, щоб перехоплювати будь-які літаки, які становлять інтерес, для того, щоб ми знали, хто вони, і для забезпечення безпеки польотів для усіх користувачів повітряного простору", - сказав Річард Леск, який командує ескадрильєю, що діє у складі 140-го експедиційного авіаційного крила.

Раніше повідомлялося, що два винищувачі Typhoon були підняті 14 березня для перехоплення літака-заправника Іл-78, що летів між Санкт-Петербургом і Калінінградом.

ВПС Британії готуються до того, щоб у квітні перебрати від німецьких ВПС провідну роль в давно започаткованій місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Балтії.

Потім вони очолюватимуть місію протягом чотирьох місяців, а спільні британські і німецькі операції триватимуть до кінця квітня.

Чотири літаки RAF Typhoon наразі розгорнуті в рамках місії і базуються на авіабазі Емарі в Естонії.