Истребители ВВС Британии и Германии второй раз за неделю перехватили самолеты РФ возле Эстонии

Истребитель Typhoon британских ВВС и истребитель ВВС Германии уже второй раз на этой неделе перехватили российские самолеты в рамках операции по патрулированию воздушного пространства у побережья Эстонии.

Об этом говорится в заявлении на сайте ВВС Великобритании, пишет "Европейская правда".

Пара самолетов НАТО 17 марта поднялась в воздух для перехвата российского военного пассажирского самолета Ту-134, который сопровождали два истребителя Су-27 и военно-транспортный самолет Ан-12.

Российские самолеты были перехвачены на подлете к воздушному пространству Эстонии.

ВВС Эстонии и ВВС Германии проводят совместную операцию НАТО по патрулированию воздушного пространства, впервые для двух членов Альянса.

"Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства выполняется для того, чтобы перехватывать любые самолеты, представляющие интерес, для того, чтобы мы знали, кто они, и для обеспечения безопасности полетов для всех пользователей воздушного пространства", - сказал Ричард Леск, который командует эскадрильей, действующей в составе 140-го экспедиционного авиационного крыла.

Ранее сообщалось, что два истребителя Typhoon были подняты 14 марта для перехвата самолета-заправщика Ил-78, летевшего между Санкт-Петербургом и Калининградом.

ВВС Британии готовятся к тому, чтобы в апреле перенять от немецких ВВС ведущую роль в давно начатой миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Балтии.

Затем они будут возглавлять миссию в течение четырех месяцев, а совместные британские и немецкие операции продлятся до конца апреля.

Четыре самолета RAF Typhoon сейчас развернуты в рамках миссии и базируются на авиабазе Эмари в Эстонии.