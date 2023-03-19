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G7 відреагувала на запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети

Неділя, 19 березня 2023, 19:32

Країни Групи семи та Євросоюз засудили пуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети раніше цього тижня та закликає країн-членів Радбезу ООН відреагувати на поведінку Пхеньяна. 

Відповідну заяву вони поширили 19 березня, пише "Європейська правда".

"Ми, міністри закордонних справ G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Британії, США та високий представник ЄС – найрішучіше засуджуємо запуск КНДР 16 вересня ще однієї міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), що підриває мир і безпеку у регіоні та світі", - йдеться у заяві.

Група семи зауважує, що Північна Корея з минулого року активізувала свої ракетні пуски і їхня кількість стала рекордною, а також вдається до безвідповідальної риторики щодо ядерної зброї, висловлювала наміри розширювати ядерну і ракетну програми.  

Країни вимагають від Пхеньяна безповоротно припинити розробку ядерної зброї та іншої зброї масового знищення, як і ракетну програму так, щоби це можна було перевірити, та дотримуватися резолюцій Ради безпеки ООН. 

"КНДР не може і ніколи не буде мати статус ядерної держави згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Закликаємо Північну Корею розпочати змістовну дипломатію задля денуклеаризації та прийняти неодноразові пропозиції про діалог, що надходили від Японії, США та Республіки Корея", - зазначає Група семи.

Держави також висловлюють жаль у зв’язку з "разючим контрастом між частотою повторюваних грубих порушень КНДР резолюцій Радбезу ООН і бездіяльністю Радбезу з цього приводу через блокування деякими його членами". 

Група семи наголошує, що дії КНДР вимагають швидкої та об’єднаної реакції всієї міжнародної спільноти, зокрема на рівні Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, за цей тиждень КНДР здійснила три, а з минулої неділі – загалом чотири ракетних випробування. 16 березня Пхеньян запустив міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-17, у неділю 19 березня - чергову балістичну ракету малої дальності. 

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G7 (група семи) КНДР ООН

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