Макрон закликає Європу протистояти "поверненню націоналізму"

Президент Франції Емманюель Макрон закликав Європу знову відкрити для себе "мужність" своїх засновників і протистояти "поверненню націоналізму".

Про це Макрон сказав у Меці під час зустрічі, присвяченої європейській інтеграції та миру, на якій був присутній Папа Лев XIV, його цитує Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив французький президент, Європа має залишатися силою, яка сприяє миру, незалежності та демократії.

Він також застеріг від ізоляціонізму та ненависті до інших, закликавши європейців захищати єдину та демократичну Європу.

"Тут б’ється стародавнє серце Європи, Європи, яка захищає, об’єднує й діє. Суверенна й демократична Європа, натхненна цим проєктом миру та процвітання. Європа, яка має знову знайти мужність своїх засновників… мужність не піддаватися відступу, ненависті до інших, поверненню націоналізму, який розділяє", – підкреслив Макрон.

У цьому контексті варто зазначити, що у Франції переобрали 178 із 348 членів верхньої палати парламенту; ультраправа партія "Національне об’єднання" вперше отримала можливість сформувати парламентську групу у Сенаті.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що посадовці з країн ЄС намагаються розвіяти побоювання, що можливі перемоги на виборах партій, які скептично ставляться до України, у Франції та Німеччині можуть підірвати європейську підтримку Києва.