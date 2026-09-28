Перемоги ультраправих та ультралівих партій на виборах у федеральних землях Німеччини посилили дискусію серед посадовців щодо того, чи можуть органи безпеки обмежувати доступ до секретної інформації, яка може потрапити до Росії або до рук злочинних угруповань.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела у німецькому уряді, інформує "Європейська правда".

Політики з партій-конкурентів та колишні співробітники служб безпеки висловили побоювання, що якщо ці служби перейдуть під підпорядкування міністрів з крайніх правих або крайніх лівих сил, конфіденційна інформація може витекти або до Москви, або, у випадку Берліна, до угруповань, щодо яких ведеться розслідування через підозри у зв’язках з організованою злочинністю в курдських, ліванських та палестинських громадах німецької столиці.

"Йдеться про інформацію, пов’язану з організованою злочинністю – це буде проблемою в Берліні. А також про питання, що стосуються Росії – це стосуватиметься Саксонії-Ангальт", – сказав Александр Гофманн, голова фракції Християнсько-соціального союзу у парламенті.

Побоювання виникли у зв’язку з тим, що у федеральній системі Німеччини землі мають власні служби внутрішньої розвідки, що перебувають під контролем місцевої влади, які обмінюються інформацією між собою та співпрацюють із Федеральним відомством з охорони конституції.

Партія "Альтернатива для Німеччини" відкинула звинувачення, що вона фактично є союзником російського правителя Владіміра Путіна, заявляючи, що прагне лише уникнути війни та виступає проти надання Німеччиною військової підтримки Україні.

Нагадаємо, 20 вересня на виборах до парламенту у федеральній землі Берлін перше місце здобула партія "Ліві".

Натомість у Мекленбурзі-Передній Померанії, де вибори пройшли в той самий день, найбільшу підтримку отримала "Альтернатива для Німеччини". Так само ультраправі перемогли і на виборах у Саксонії-Ангальт.

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