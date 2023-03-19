G7 отреагировала на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты

Страны Группы семи и Евросоюз осудили пуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты ранее на этой неделе и призывают страны-члены Совбеза ООН отреагировать на поведение Пхеньяна.

Соответствующее заявление они распространили 19 марта, пишет "Европейская правда".

"Мы, министры иностранных дел G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и высокий представитель ЕС - решительно осуждаем запуск КНДР 16 сентября еще одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), что подрывает мир и безопасность в регионе и мире", - говорится в заявлении.

Группа семи отмечает, что Северная Корея с прошлого года активизировала свои ракетные пуски и совершила рекордное их количество, а также прибегает к безответственной риторике относительно ядерного оружия, выражала намерения расширять ядерную и ракетную программы.

Страны требуют от Пхеньяна безвозвратно прекратить разработку ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения, как и ракетную программу так, чтобы это можно было проверить, и соблюдать резолюции Совета безопасности ООН.

"КНДР не может и никогда не будет иметь статус ядерной державы согласно Договору о нераспространении ядерного оружия. Призываем Северную Корею начать содержательную дипломатию для денуклеаризации и принять неоднократные предложения о диалоге, поступавшие от Японии, США и Республики Корея", - отмечает Группа семи.

Государства также выражают сожаление в связи с "разительным контрастом между частотой повторяющихся грубых нарушений КНДР резолюций Совбеза ООН и бездействием Совбеза по этому поводу из-за блокирования некоторыми его членами".

Группа семи подчеркивает, что действия КНДР требуют быстрой и объединенной реакции всего международного сообщества, в частности на уровне Совета безопасности ООН.

Напомним, за эту неделю КНДР осуществила три, а с прошлого воскресенья - всего четыре ракетных испытания. 16 марта Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-17, в воскресенье 19 марта - очередную баллистическую ракету малой дальности.