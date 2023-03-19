Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

G7 отреагировала на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты

Воскресенье, 19 марта 2023, 19:32

Страны Группы семи и Евросоюз осудили пуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты ранее на этой неделе и призывают страны-члены Совбеза ООН отреагировать на поведение Пхеньяна.

Соответствующее заявление они распространили 19 марта, пишет "Европейская правда".

"Мы, министры иностранных дел G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и высокий представитель ЕС - решительно осуждаем запуск КНДР 16 сентября еще одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), что подрывает мир и безопасность в регионе и мире", - говорится в заявлении.

Группа семи отмечает, что Северная Корея с прошлого года активизировала свои ракетные пуски и совершила рекордное их количество, а также прибегает к безответственной риторике относительно ядерного оружия, выражала намерения расширять ядерную и ракетную программы.

Страны требуют от Пхеньяна безвозвратно прекратить разработку ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения, как и ракетную программу так, чтобы это можно было проверить, и соблюдать резолюции Совета безопасности ООН.

"КНДР не может и никогда не будет иметь статус ядерной державы согласно Договору о нераспространении ядерного оружия. Призываем Северную Корею начать содержательную дипломатию для денуклеаризации и принять неоднократные предложения о диалоге, поступавшие от Японии, США и Республики Корея", - отмечает Группа семи.

Государства также выражают сожаление в связи с "разительным контрастом между частотой повторяющихся грубых нарушений КНДР резолюций Совбеза ООН и бездействием Совбеза по этому поводу из-за блокирования некоторыми его членами".

Группа семи подчеркивает, что действия КНДР требуют быстрой и объединенной реакции всего международного сообщества, в частности на уровне Совета безопасности ООН.

Напомним, за эту неделю КНДР осуществила три, а с прошлого воскресенья - всего четыре ракетных испытания. 16 марта Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-17, в воскресенье 19 марта - очередную баллистическую ракету малой дальности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
G7 (группа семи) КНДР ООН

Статьи

Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого мало

Статья, по которой обвиняют Путина, потенциально может быть расширена до обвинений в совершении геноцида – тяжелейшего преступления в мире...
18 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Крым, трибунал и репарации "с нюансами": как Запад видит победу Украины

Мнение западных партнеров о том, чем может и должна завершиться российско-украинская война, за последний год изменилось... (укр.)
17 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Макрон идет на обострение: как ради пенсионной реформы Франция вошла в политический кризис

В самый последний момент Макрон принял решение применить статью конституции, которая позволяет утвердить закон без голосования в парламенте.
17 марта 2023 — RFI