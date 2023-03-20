У Кишиневі допускають, що за "терактами" в невизнаному Придністров’ї стоїть Росія

Віцепрем'єр-міністр Молдови з питань реінтеграції Олег Серебрян припустив, що так званий теракт у невизнаному Придністров’ї може бути частиною планів Кремля з дестабілізації ситуації в країні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, таку думку Серебрян висловив в етері Radio Moldova.

"Ми відзначали подібні дії протягом усього 2022 року. Не можна виключати й того, що, вільно чи мимоволі, придністровський регіон можуть втягнути в такий план дестабілізації (Росії)", – сказав віцепрем’єр.

"Поки проблему не вирішено, поки в нас багато проблем із цим регіоном - російська армія, військовий склад у Колбасні, небезпека дестабілізації ситуації є, так само як і небезпека того, що в це втягнуть і Придністров'я", – додав він.

Нагадаємо, 9 березня так званий придністровський "Слідчий комітет" заявив про затримання двох підозрюваних, які нібито планували "теракт" проти керівництва псевдореспубліки начебто за вказівкою СБУ, що в українській спецслужбі рішуче заперечили та назвали це зрежисованою у Кремлі провокацією.

Згодом прокурор невизнаного Придністров’я Анатолій Гурєцкій заявив, що нібито за вказівкою СБУ в місті Бендери готувався "теракт" проти делегації ОБСЄ.

Бюро реінтеграції Молдови запропонувало Тирасполю передати підозрюваних у підготовці теракту, щоб провести власне розслідування, але там заявили, що не збираються їх видавати.

Більше про це дивіться у відеоблозі ЄвроПравди: Казка про "кураторів з СБУ": детально про фейковий теракт у Придністров'ї.