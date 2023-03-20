В Кишиневе допускают, что за "терактами" в непризнанном Приднестровье стоит Россия

Вице-премьер-министр Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебрян предположил, что так называемый теракт в непризнанном Приднестровье может быть частью планов Кремля по дестабилизации ситуации в стране.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, такое мнение Серебрян высказал в эфире Radio Moldova.

"Мы отмечали подобные действия на протяжении всего 2022 года. Нельзя исключать и того, что, вольно или невольно, приднестровский регион могут втянуть в такой план дестабилизации (России)", - сказал вице-премьер.

"Пока проблема не решена, пока у нас много проблем с этим регионом - российская армия, военный склад в Колбасне, опасность дестабилизации ситуации есть, так же как и опасность того, что в это втянут и Приднестровье", - добавил он.

Напомним, 9 марта так называемый приднестровский "Следственный комитет" заявил о задержании двух подозреваемых, которые якобы планировали "теракт" против руководства псевдореспублики по указанию СБУ, что в украинской спецслужбе назвали срежиссированной в Кремле провокацией.

Затем прокурор непризнанного Приднестровья Анатолий Гурецкий заявил, что якобы по указанию СБУ в городе Бендеры готовился "теракт" против делегации ОБСЕ.

Бюро реинтеграции Молдовы предложило Тирасполю передать подозреваемых в подготовке теракта, чтобы провести собственное расследование, но там заявили, что не собираются их выдавать.

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