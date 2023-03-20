Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Кишиневе допускают, что за "терактами" в непризнанном Приднестровье стоит Россия

Понедельник, 20 марта 2023, 21:23

Вице-премьер-министр Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебрян предположил, что так называемый теракт в непризнанном Приднестровье может быть частью планов Кремля по дестабилизации ситуации в стране.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, такое мнение Серебрян высказал в эфире Radio Moldova.

В Приднестровье заявили об аресте еще двух причастных к предупрежденному "теракту"

"Мы отмечали подобные действия на протяжении всего 2022 года. Нельзя исключать и того, что, вольно или невольно, приднестровский регион могут втянуть в такой план дестабилизации (России)", - сказал вице-премьер.

"Пока проблема не решена, пока у нас много проблем с этим регионом - российская армия, военный склад в Колбасне, опасность дестабилизации ситуации есть, так же как и опасность того, что в это втянут и Приднестровье", - добавил он.

Напомним, 9 марта так называемый приднестровский "Следственный комитет" заявил о задержании двух подозреваемых, которые якобы планировали "теракт" против руководства псевдореспублики по указанию СБУ, что в украинской спецслужбе назвали срежиссированной в Кремле провокацией.

В Молдове прокомментировали очередную фантазию Приднестровья о "теракте СБУ против ОБСЕ"

Затем прокурор непризнанного Приднестровья Анатолий Гурецкий заявил, что якобы по указанию СБУ в городе Бендеры готовился "теракт" против делегации ОБСЕ.

Бюро реинтеграции Молдовы предложило Тирасполю передать подозреваемых в подготовке теракта, чтобы провести собственное расследование, но там заявили, что не собираются их выдавать.

Больше об этом смотрите в видеоблоге ЕвроПравды: Сказка о "кураторах из СБУ": подробно о фейковом теракте в Приднестровье.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Приднестровье Молдова

Статьи

"Нет оснований для позитива в отношении России, это угроза на поколения". Интервью премьера Латвии

Кришьянис Кариньш: "Я не вижу варианта, при котором Украина проиграла бы войну. И не вижу варианта, при котором Россия бы победила" (укр.)
20 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

100 млрд на спасение от финансового кризиса: зачем Швейцария финансирует поглощение Credit Suisse

Крах второго по величине банка Швейцарии мог дать старт новому финансовому кризису в Европе. Поэтому власти были вынуждены идти на крайние меры.
20 марта 2023 — Swissinfo

Мир на честном слове: почему договоренность Сербии и Косова стала победой ЕС

Встреча в Охриде стала триумфом европейской дипломатии – ЕС получил все необходимые гарантии от Сербии и Косово по выполнению мирного соглашения (укр.)
20 марта 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда