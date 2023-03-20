У США сумніваються, що зустріч лідерів Китаю та Росії принесе позитив для України

Білий дім скептично ставиться до зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіна й президента Росії Владіміра Путіна в Москві, оскільки, як там вважають, існує мало доказів того, що їхні переговори можуть призвести до позитивних зрушень для України.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, у понеділок заявив координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він заявив журналістам, що США, як і раніше, стурбовані можливим повторенням Сі Цзіньпінем закликів до припинення вогню в Україні – адже це піде на користь саме Росії, бо дозволить російським військам залишатися на українській території.

За словами Кірбі, наразі немає доказів того, що Пекін ухвалив якісь рішення стосовно надання Москві зброї, але цей варіант усе ще є можливим.

"Побачимо, про що вони (Сі й Путін) говоритимуть після цієї зустрічі. Я маю на увазі, що ми не знаємо, чи буде досягнута якась домовленість, але скажу вам, що ми все ще не віримо, що Китай знімає це питання з порядку денного", – зазначив він.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що візит Сі Цзіньпіна до Москви може вказувати на те, що Пекін не вважає Росію відповідальною за воєнні злочини в Україні, й скептично поставився до мирних ініціатив КНР.

Як відомо, офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Росію відбувається 20-22 березня.

За повідомленнями ЗМІ, Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше за час повномасштабної війни, ймовірно, вже після поїздки до Москви.