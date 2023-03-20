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У США сумніваються, що зустріч лідерів Китаю та Росії принесе позитив для України

Понеділок, 20 березня 2023, 22:31

Білий дім скептично ставиться до зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіна й президента Росії Владіміра Путіна в Москві, оскільки, як там вважають, існує мало доказів того, що їхні переговори можуть призвести до позитивних зрушень для України.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, у понеділок заявив координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він заявив журналістам, що США, як і раніше, стурбовані можливим повторенням Сі Цзіньпінем закликів до припинення вогню в Україні – адже це піде на користь саме Росії, бо дозволить російським військам залишатися на українській території.

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За словами Кірбі, наразі немає доказів того, що Пекін ухвалив якісь рішення стосовно надання Москві зброї, але цей варіант усе ще є можливим.

"Побачимо, про що вони (Сі й Путін) говоритимуть після цієї зустрічі. Я маю на увазі, що ми не знаємо, чи буде досягнута якась домовленість, але скажу вам, що ми все ще не віримо, що Китай знімає це питання з порядку денного", – зазначив він.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що візит Сі Цзіньпіна до Москви може вказувати на те, що Пекін не вважає Росію відповідальною за воєнні злочини в Україні, й скептично поставився до мирних ініціатив КНР.

Як відомо, офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Росію відбувається 20-22 березня. 

За повідомленнями ЗМІ, Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше за час повномасштабної війни, ймовірно, вже після поїздки до Москви.

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