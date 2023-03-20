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В США сомневаются, что встреча лидеров Китая и России принесет позитив для Украины

Понедельник, 20 марта 2023, 22:31

Белый дом скептически относится к встрече лидера Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в Москве, поскольку, как там считают, существует мало доказательств того, что их переговоры могут привести к положительным сдвигам для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, в понедельник заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он заявил журналистам, что США по-прежнему обеспокоены возможным повторением Си Цзиньпинем призывов к прекращению огня в Украине - ведь это пойдет на пользу именно России, потому что позволит российским войскам оставаться на украинской территории.

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По словам Кирби, пока нет доказательств того, что Пекин принял какие-то решения о предоставлении Москве оружия, но этот вариант все еще возможен.

"Посмотрим, о чем они (Си и Путин) будут говорить после этой встречи. Я имею в виду, что мы не знаем, будет ли достигнута какая-то договоренность, но скажу вам, что мы все еще не верим, что Китай снимает этот вопрос с повестки дня", - отметил он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву может указывать на то, что Пекин не считает Россию ответственной за военные преступления в Украине, и скептически отнесся к мирным инициативам КНР.

Официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию проходит 20-22 марта. По сообщениям СМИ, Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны, вероятно, уже после поездки в Москву.

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США Китай

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