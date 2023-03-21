Канцлер Німеччини вважає, що російська агресія в Україні може тривати ще довго

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дає зрозуміти, що не очікує швидкого завершення російської агресії в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю Rheinische Post, пише "Європейська правда".

"Ми повинні бути готові до того, що це може зайняти багато часу. Навіть коли війна закінчиться, все не відразу нормалізується. Але ми також не повинні припиняти наші зусилля для завершення війни", - сказав Шольц.

Канцлер наголосив, що передумовою справедливого миру є те, що Росія почне виводити війська.

Він також звернув увагу на довгострокові наслідки війни. "Ми повинні усвідомити, що ця жахлива агресивна війна та її наслідки ще довго будуть тримати нас у напрузі і що нам доведеться довго розгрібати завали", - сказав Шольц.

Канцлера розповів, що раніше регулярно розмовляв з президентом РФ Владіміром Путіним.

"Це довгі розмови, іноді годину, іноді півтори години. Іноді німецькою мовою, іноді з перекладами. І так, Путін був ввічливою людиною в цих розмовах. Ми зверталися один до одного на ім'я", - сказав Шольц.

Нагадаємо, Шольц привітав рішення Міжнародного кримінального суду і заявив, що ордер на арешт Путіна показує, що ніхто не стоїть над законом.

Напередодні очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі бойові машини піхоти Marder, про передання яких Берлін оголосив у січні, вже прямують до України.