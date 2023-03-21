Канцлер Германии считает, что российская агрессия в Украине может продолжаться еще долго

Канцлер Германии Олаф Шольц дает понять, что не ожидает быстрого завершения российской агрессии в Украине.

Об этом он сказал в интервью Rheinische Post, пишет "Европейская правда".

"Мы должны быть готовы к тому, что это может занять много времени. Даже когда война закончится, все не сразу нормализуется. Но мы также не должны прекращать наши усилия для завершения войны", - сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что предпосылкой справедливого мира является то, что Россия начнет выводить войска.

Он также обратил внимание на долгосрочные последствия войны. "Мы должны осознать, что эта ужасная агрессивная война и ее последствия еще долго будут держать нас в напряжении? и что нам придется долго разгребать завалы", - сказал Шольц.

Канцлера рассказал, что ранее регулярно разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Это долгие разговоры, иногда час, иногда полтора часа. Иногда на немецком языке, иногда с переводами. И да, Путин был вежливым человеком в этих разговорах. Мы обращались друг к другу по имени", - сказал Шольц.

Напомним, Шольц приветствовал решение Международного уголовного суда и заявил, что ордер на арест Путина показывает, что никто не стоит над законом.

Накануне глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие боевые машины пехоты Marder, о передаче которых Берлин объявил в январе, уже направляются в Украину.