Біля узбережжя Португалії горить танкер з дизелем та авіаційним пальним
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Середа, 22 березня 2023, 08:21
Середа, 22 березня 2023, 08:21
Біля узбережжя Португалії в Атлантичному океані спалахнула пожежа на танкері, що перевозить дизельне пальне та авіаційне паливо.
Про це йдеться в заяві Військово-морських сил Португалії, пише "Європейська правда".
Танкер Greta K під прапором Мальти прямував у порт Лейшоеш на півночі Португалії. Він перевозить дизельне паливо та авіаційне паливо, сирої нафти на ньому немає.
Пожежа на танкері триває, і сім із 19 членів екіпажу судна залишаються на борту. Танкер відбуксирували в район, віддалений від узбережжя.
ВМС Португалії заявили, що стежать за танкером на випадок забруднення навколишнього середовища.
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