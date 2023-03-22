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Біля узбережжя Португалії горить танкер з дизелем та авіаційним пальним

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Середа, 22 березня 2023, 08:21

Біля узбережжя Португалії в Атлантичному океані спалахнула пожежа на танкері, що перевозить дизельне пальне та авіаційне паливо.

Про це йдеться в заяві Військово-морських сил Португалії, пише "Європейська правда".

Танкер Greta K під прапором Мальти прямував у порт Лейшоеш на півночі Португалії. Він перевозить дизельне паливо та авіаційне паливо, сирої нафти на ньому немає.

 
фото - Twitter.com/MarinhaPT

Пожежа на танкері триває, і сім із 19 членів екіпажу судна залишаються на борту. Танкер відбуксирували в район, віддалений від узбережжя.

ВМС Португалії заявили, що стежать за танкером на випадок забруднення навколишнього середовища.

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